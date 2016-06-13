8 محاضر غش وإلغاء ندب 6 ملاحظين بامتحان الصرف للشهادة الثانوية الأزهرية

>شهد امتحان مادة الصرف للقسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية ،العديد من محاولات الغش ،حيث شهدت منطقة كفر الشيخ قيام أحد الطلاب بالاعتداء على أحد أفراد الأمن وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية ،كما تم إلغاء ندب مراقبة بلجنة فتيات بيلا لعدم التزامها بالتعليمات داخل اللجنة ،و تم تحرير محضر غش لطالب بمعهد بنين بيلا حيث تم ضبط هاتف محمول معه وإحالته للشئون القانونية ،و ضبط طالب بلجنة بيلا معهد الكوم الطويل ومعه هاتف محمول وتم تحرير محضر غش له وإحالته للشئون القانونية.

وقال بيان صادر عن المشيخة ، إن منطقة الأقصر شهدت ضبط طالب بلجنة إسنا بمعهد اصفون ومعه هاتف محمول وسماعات وتم تحرير محضر له وإحالته للشئون القانونية ،فيما شهدت منطقة بنى سويف ضبط طالب بمعهد العدوى النموذجى ومعه سماعات أذن داخلية وفيزا كارت وتم تحرير محضر غش له وإحالته للشئون القانونية ،كما شهدت منطقة القاهرة ضبط طالب بلجنة صلاح الدين ومعه فيزا كارت تم تحرير محضر غش له وإحالته للشئون القانونية،و تحرير محضرى غش لطالبين بمعهد المعادى (فيزا كار وغش ورقى ) وتم تحويل الطلاب للشئون القانونية ،أما منطقة الشرقية تم إلغاء ندب 5 ملاحظين من لجنة فتيات كفر صقر معهم هواتف محمولة ومخالفتهم تعليمات الأمن .

>و أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية اليوم امتحان مادة الصرف، حيث تفقد الدكتورعباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، لجان الامتحانات بمعهد المعادى بنين بالقاهرة ، وقد لاحظ خلال المرور عدم التزام معظم اللجان بختم ورقة الأسئلة ثلاثة أختام فوق نصوص الأسئلة بدعوى اعتراض الطلاب رغم تكرار التنبيه ، وقد قرر اعتبارا من اليوم مجازاة جميع رؤساء اللجان غير الملتزمين بتنفيذ التعليمات كاملة بخصم ثلاثة أيام تتضاعف فى المرة الثانية ويلغى الانتداب مع الإحالة للتحقيق فى الثالثة.

وشدد وكيل الأزهر ، على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان لمواجهة ظاهرة الغش، مشيرًا إلى أنَّ لجان التفتيش تنتشر يوميًا فى مختلف محافظات الجمهورية لضبط سير الامتحانات وتعقب الطلاب الذين وقعوا فريسة لصفحات الغش، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب المجتهدين وحتى يحصل كل طالب على ما يستحق جزاء مذاكرته واجتهاده.

وكيل الأزهر: إلزام لجان الامتحانات بختم ورقة الأسئلة 3مرات ومعاقبة المقصرين

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