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#في_اليورو - سرنا يترك معسكر كرواتيا بعد وفاة والده

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#في_اليورو - سرنا يترك معسكر كرواتيا بعد وفاة والده #في_اليورو - سرنا يترك معسكر كرواتيا بعد وفاة والده

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن مغادرة داريو سرنا للفريق بعد وفاة والده عقب مشاركته في مباراة تركيا في يورو 2016.

وكان سرنا قد شارك في أولى مباريات كرواتيا ببطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا ضمن المجموعة الرابعة وفاز بنتيجة 1-0 على تركيا.

وجاء في بيان رسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم "الاتحاد الكرواتي يعبر عن أسفه وحزنه وتعازيه لقائدنا وعائلته".

بينما نشر زملاؤه في صورة لهم يدعمون فيها زميلهم وكتبوا عليه "قائدنا العزيز نحن معك أنت وعائلتك".

وكانت بعثة منتخب كرواتيا قد تلقت خبر وفاة والد سرنا أثناء سير مباراة الفريق أمام تركيا، إلا أنهم لم يبلغوه بالخبر سوى بعد المباراة.

ويحتل المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 3 نقاط حتى إقامة المباراة الثانية بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة بين التشيك وإسبانيا.

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