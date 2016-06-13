تقرير #في_اليورو - أزوري سافوي.. حكاية قميص ولقب منتخب إيطاليا

أخضر وأبيض وأحمر هي ألوان علم إيطاليا التي يعرفها الجميع لكن لماذا يرتدي منتخب إيطاليا لكرة القدم القميص ذو اللون الأزرق.

يفتتح منتخب إيطاليا مساء اليوم الإثنين مبارياته في بطولة الأمم الأوروبية 2016 الحالية بمواجهة منتخب بلجيكا.

بالتأكيد لا يعرف الكثير حقيقة ارتداء منتخب إيطاليا للقميص الأزرق رغم أن هذا اللون غير موجود في علم إيطاليا، لذلك يحكي لكم FilGoal.com هذه القصة القديمة.

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اللون الأزرق هو لون سافويا وهي سلالة ملكية إيطالية حكمت إيطاليا في الفترة من 1861 وحتى 1946 بقيادة الإمبراطور سافوي الذي اتخذ من اللون الأزرق شعارا لكل شيء في البلاد بداية من لون البيت الملكي "سافويا" مرورا بعلم الإمبراطورية الذي كان عبارة عن راية زرقاء ودخل اللون الأزرق أيضا في ملابس الجنود والضباط.

واشتهر اللون الأزرق في هذه الفترة في إيطاليا بسبب سافوي ما جعل الجماهير تطلق عليه Azzurro Savoia وهي باللغة الإيطالية تعني سافوي الأزرق، ومن هنا جاء لقب منتخب إيطاليا Azzurri أزوري نسبة إلى سافوي الأزرق.

في بداية القرن العشرين اعتمد اللون الأزرق لونا لجميع الفرق الرياضية الإيطالية وكان ذلك بمثابة تحية وتقدير للبيت الملكي الإيطالي ومنها فريق كرة القدم.

ولعب منتخب إيطاليا بالقميص الأزرق والشورت الأبيض منذ عام 1911 إلى وقتنا هذا، حتى بعد القضاء على مملكة سافويا لعب منتخب إيطاليا باللون الأزرق في كأس العالم 1950.

وخلال كأس العالم 1938 لعب منتخب إيطاليا باللون الأسود مباراتين فقط أمام النرويج وفرنسا، قبل أن يتراجع عن الاستمرار بهذا اللون ويكمل البطولة باللون الأزرق ويتوج في النهاية بلقب كأس العالم أمام المجر.

وحتى الآن ترتدي جميع المنتخبات الإيطالية في جميع الألعاب اللون الأزرق عدا رياضة ركوب الدراجات حيث يرتدي منتخب إيطاليا للدراجات اللون الأحمر أو الأبيض أو الأخضر نسبة إلى علم إيطاليا.