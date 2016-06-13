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تحصيل 35 درهم على كل مسافر مغادر أو محول رحلته من مطارات أبوظبي

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تحصيل 35 درهم على كل مسافر مغادر أو محول رحلته من مطارات أبوظبي تحصيل 35 درهم على كل مسافر مغادر أو محول رحلته من مطارات أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 37 لسنة 2016 بشأن رسم استخدام مرافق المطارات في إمارة أبوظبي.

ووفقاً للقرار يُحصل من كل مسافر مغادر أو محول «مواصل رحلته على نفس شركة الطيران أو أي شركة أخرى» عند مغادرته الدولة، عن طريق مطارات إمارة أبوظبي رسماً مالياً مقداره 35 درهماً مقابل استخدامه لمرافق المطار، وذلك وفقاً للقرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي الصادر اليوم الاثنين 13 يونيو.

 

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