شرطة الشارقة تعدل سرعات ضبط الرادار بشارعين في خورفكان

اعتمدت القيادة العامة لشرطة الشارقة تعديل سرعات ضبط الرادار على شارع الجرادية وشارع عمر بن الخطاب اللذان يقعان على مداخل مدينة خورفكان، حيث كانت السرعة السابقة لضبط الرادار 121 كم وتم تعديلها ليصبح ضبط سرعة الرادار 101 كم في الساعة.

وأكد الرائد محمد خلفان الكندي رئيس قسم المرور و الدوريات بالإنابة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن إقرار سرعة ضبط الرادار يأتي ضمن الخطة الشاملة للسلامة المرورية التي تتبناها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تهدف إلى ضبط مخالفي قوانين أنظمة السير والمرور، وتحسين مستويات السلامة المرورية في المدينة.

وللعمل على تفعيل ذلك تم تثبيت الأجهزة عليها واستخدام أجهزة ضبط السرعة (الرادار) ثابتة ومتحركة على الشارعين، بهدف زيادة معدلات الضبط المروري والحفاظ على أرواح وسلامة قائدي المركبات و مستخدمي الطريق.

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