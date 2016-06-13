وفاة قائد دراجة نارية على شريط السكة الحديد فى البحيرة

قامت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى بتكثيف جهودها لكشف غموض وفاة أحد الأشخاص على شريط السكة الحديد أمام عزبة القبراوى دائرة مركز كوم حمادة.

عثرت أهالى منطقة القبراوى مركز كوم حمادة، على جثة شخص على شريط السكة الحديد وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة محمود جمعة خير الله طالب ومقيم قرية واقد دائرة المركز، لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور فوجئ بسماع صوت القطار القادم من القاهرة اتجاه كوم حمادة مما أدى لإصابته بحالة فزع وسقوطه من على الدراجة ووفاته، تم نقله لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.