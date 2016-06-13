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السيطرة على حريق كابل كهرباء أسفل كوبرى فيصل

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السيطرة على حريق كابل كهرباء أسفل كوبرى فيصل السيطرة على حريق كابل كهرباء أسفل كوبرى فيصل
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، من السيطرة على حريق بكابل كهرباء أسفل كوبرى فيصل بدون وقوع أى إصابات، حيث انتقلت سيارتا إطفاء وتمت عملية الإخماد.

كان قد تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى كابل كهرباء أسفل كوبرى فيصل، وانتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارتا إطفاء، وتم إخماد الحريق.


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