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ضبط 73 ألف قرص ترامادول وأسلحة نارية وهروين وحشيش بكفر الشيخ

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ضبط 73 ألف قرص ترامادول وأسلحة نارية وهروين وحشيش بكفر الشيخ ضبط 73 ألف قرص ترامادول وأسلحة نارية وهروين وحشيش بكفر الشيخ
تمكنت مباحث قسم ثانى برئاسة الرائد محمد عبد العزيز رئيس المباحث ومعاونوه النقيب فهد اللبيشى، والملازم أول أحمد خفاجة، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار، رئيس المباحث الجنائية، خلال حملة أمنية من ضبط 3 أسلحة نارية "فردا خرطوش وطبنجة"، و73800 قرص ترامادول وكيلو حشيش، و250 جرام هيروين، بحوزة عدد من العاطلين وتجار المخدرات المقيمين غرب مدينة كفر الشيخ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة للمواد المخدرة للاتجار.

تأتى الحملة ضمن الحملات التى تشنها مديرية أمن كفر الشيخ لضبط الخارجين عن القانون، والحد من تجارة المخدرات، تحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.


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