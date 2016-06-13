سقوط عاطل بحوزته بندقية خرطوش خلال حملة تفتيشية فى أسوان

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة إدفو، اليوم الاثنين، من ضبط عاطل، بحوزته سلاح نارى غير مرخص، وطلقات حية، خلال حملة تفتيشية بدائرة المركز، تم تحريز السلاح المضبوط والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

كان ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو، عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "حسام. ب" 25 سنة عاطل - وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مللى وطلقات من نفس عيار السلاح المضبوط .

تم تحرير المحضر رقم 4438 لسنة 2016 م إدارى مركز إدفو، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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