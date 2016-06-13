رئيس التنمية والائتمان : نواب سابقون عينوا خريجى تربية موسيقية محاسبين بالبنك

أعلن السيد القصير، رئيس بنك التنمية واللئتمان الزراعى، وجود عدد من الموظفين فى البنك من حاملى مؤهلات غير مناسبة، حيث يوجد خريجى تربية موسيقية وتربية فنية وسياحة وفنادق، مؤكدا أن جميعهم معينون من قبل عدد من أعضاء البرلمان السابقين، الأمر الذى كان سببا فى عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

وطالب “القصير”، خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم، الاثنين، لمناقشة تسوية مديونيات الفلاحين، بضرورة وجود عدد من المسئولين على قدر من تحمل المسئولية لكى يكون أصحاب قرار ، مؤكداً أن البنك يسعى لرفع الظلم عن كاهل الفلاح، ولهذا يوجد أكثر من طريقة لجلب موراد، ولابد أن يدرك الفلاح الفرق، ونتمنى أن نقدم أفضل خدمة ولكننا بنسعى فى ظل الإمكانيات المتاحة وأن تصبح 22 مليار جنيه المتدوالة فى البنك إلى 100 مليار جنيه. ولفت رئيس البنك إلى أن هناك بعض الفلاحين يماطلون فى سداد القروض المأخوذة من البنك لشراء شهادات ادخار بنسبة فائدة 12 5 وهذا الأمر مرفوض، موضحا أنه لا يوجد عميل محبوس فى محافظة سوهاج.