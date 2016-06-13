7595 مخالفة مرورية بالمنوفية وإزالة 2215 حالة إشغالات

قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة مدن وقرى المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة والتى أسفرت خلال الأسبوع الماضى عن تحرير 525 محضر إشغالات وعدد 667 حالة ضبط 2215 إزالة إشغالات بأماكن مختلفى على مستوى المحافظة.

وفى نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير 7595 مخالفة مرورية وهى: 1 حالات سير عكس الاتجاه، و638 انتظار خاطئ و433 قيادة بدون رخصة و406 سير بدون رخصه تسيير و15 سير بدون لوحات.

كما تم سحب 211 دراجة نارية وحجز 106 دراجات نارية و5785 مخالفات متنوعة، كما قامت حملة الرادار بضبط 80 حالة تجاوز السرعة القانونية.

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