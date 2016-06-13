بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشدد على الانتهاء من تطوير ميدان الشهداء

طالب اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، خلال جولته التفقدية لمنطقة كورنيش حى القنطرة شرق مدينة كفر الشيخ، وكوبرى ميت علوان، لمتابعة الأعمال الجارية لتطوير منطقة الكورنيش على جانبى ترعة ميت يزيد، وميدان الشهداء المقابل لساحة القوات المسلحة، بمدخل مدينة كفر الشيخ، وميدان مركز التطوير التكنولوجى، لتطويره وتجميله، بسرعة الانتهاء من كورنيش القنطرة البيضاء، لتخفيف الزحام والتكدس المروري بالموقف العمومي للمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية له، إن جولته التفقدية للوقوف على الأعمال الجارية فى كورنيش القنطرة البيضاء، وميدان الشهداء حيث سيتم تسجيل أسماء جميع شهداء رجال الجيش والشرطة على مسلة كبيرة، وطالبت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش القنطرة البيضاء للحد من الزحام الشديد والتكدس المروري فى الموقف العمومى للمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يهتم بتطوير وتجميل ميادين المحافظة سواء بمدينة كفر الشيخ، أو الميادين بالمدن الـ13، وأنه يتابع تطوير تلك الميادين خاصةً ميادين مصيف بلطيم.

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير ميدان الشهداء