محامى الإخوان: سنطعن على قرار إدراج "الجماعة" ضمن الكيانات الإرهابية

أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، اليوم الاثنين، أنه سيتقدم بطعن على قرار الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج أسماء 215 إخوانياً على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، خلال المدة القانونية، من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية.

وأشار عبد المقصود، لـ"اليوم السابع"، إلى أن قرار إدراج الجماعة يعد القرار الثانى بإدراجها ضمن الكيانات الإرهابية، حيث سبق وأن قررت المحكمة إدراج الجماعة ضمن الكيانات الإرهابية فى قضية أحداث المقطم.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية مصطفى رشاد عبد التواب ومصطفى السيد هاشم وضياء مصطفى عابد وكيل نيابة أمن الدولة وعبد المجيد حمدى أمين السر، فى قضية النيابة العامة رقم 451 لسنة 2014 أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" بعد سماع طلبات النيابة والإطلاع على أوراق القضية، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الجماعات الإرهابية وإدراج أسماء 215 إخوانياً على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

جنايات القاهرة تدرج215 إخوانيا على قائمة الكيانات الإرهابية لـ3سنوات