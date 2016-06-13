وزير الزراعة يبحث مع الممثل الجديد لـ"الفاو" فى مصر مشاكل ندرة المياه

بحث الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، خلا لقائة مع الدكتور حسين جادين الممثل الجديد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لدى جمهورية مصر العربية، مشاكل ندرة المياه بصفة عامة وعمليات المعالجة الثلاثية للمياه وأسلوب التحلية واستخدامات المياه الصالحة واستراتيجيات التعاون بين البلدان حول الإدارة المستدامة للمياه المستخدمة فى الزراعة.

وأكد وزير الزراعة ،خلال لقائة بالممثل الجديد بحضور الدكتور عبد السلام ولد أحمد ،الممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيــــا بالمنظمة ، الى ان الممثل الجديد للفاو أوضح أن المزارع هو الحل المستدام لندرة المياه حيث أنه له القدرة على الابتكار والتأقلم مع الظروف الصعبة وأنه يجب التركيز على ثقافته وبيئته .

وقالت وزارة الزراعة ، فى بيان لها اليوم الاثنين ، أنه خلال اللقاء قدم جادين أوراق إعتماده لوزير الزراعة، مع التعريف بتدرجه الوظيفى، وخبراته العلمية، لافتاً الى أنه عمل فى بداية حياته كمهندس مدنى والتحق بوزارة الرى والموارد المائية بالسودان وعمل فى برنامج الهندسة للموارد المائية بتنزانيا وشرق أفريقيا.

كما اتفق وزير الزراعة وممثلى المنظمة، على عقد لقاء مع عدد من خبراء المنظمة لمناقشة مشاكل ندرة المياه والادارة المستدامة لها ومقارنة الأساليب الخاصة بمعالجة ندرة المياه سواء المعالجة أو أساليب الرى الحديثة أو تطوير الرى الحقلى أو تكنولوجيا استنباط أصناف جديدة ووضع أولويات لهذه الأساليب المستخدمة.

وأعرب وزير الزراعة فى نهاية اللقاء عن تمنيه التوفيق والنجاح للمثل الجديد للفاو في مصر، في مهمته الجديدة، مؤكداً على ضرورة بذل الجهد لخدمة التنمية الزراعية فى مصر، بما يعم على دول المنطقة.

"الزراعة"و"الرى" تنسقان لتطهير الترع والمصارف لوصول المياه للمحاصيل الصيفية