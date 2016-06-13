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تظاهر عاملى النيل لحليج الأقطان بـ"الاستثمار" للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام

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تظاهر عاملى النيل لحليج الأقطان بـ"الاستثمار" للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام تظاهر عاملى النيل لحليج الأقطان بـ"الاستثمار" للمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام
تظاهر عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان، اليوم الاثنين، داخل مقر وزارة الاستثمار بشارع عبد القادر حمزة للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائى رقم 10171، وقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى رقم 1326 لسنة 2013، الذى يقضى بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى.

وقال محسن داود، رئيس اللجنة النقابية لـ"اليوم السابع"، إن المحتجين يطالبون بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى، وصرف مستحقاتهم المتأخرة المتمثلة فى عدم استلام الرواتب من 5 أشهر، وعدم صرف العلاوات من 2008، فضلا عن المطالبة بعودة المفصولين ويبلغ عددهم 30 شخصًا بسبب تحدثهم لوسائل الإعلام المختلفة.

وأشار داود إلى أن المحتجين تظاهروا أمام كل من مجلسى الوزراء والنواب، حصلوا على العديد من الوعود بحل مشكلتهم ولكن دون جدوى، موضحا أن عددهم الكلى يبلغ 350 عاملا على مستوى محافظات الجمهورية، وناشد المسئولون التدخل للحصول على مستحقاتهم لكى يتمكنوا من الإنفاق على أسرهم.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "اغيثونا.. "العاملون بالشركة يستغيثون.. حق العاملين فين.. يا وزير العمال حالنا مال.. اهتف سمع الرئيس العمال بتستغيث".

عاملو النيل لحليج (1)

عاملو النيل لحليج (2)

عاملو النيل لحليج (3)

عاملو النيل لحليج (4)

عاملو النيل لحليج (5)


>وقفة احتجاجية للعاملين بحليج الأقطان أمام وزارة الاستثمار لعودتهم للقطاع العام
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