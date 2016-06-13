طلاب الثانوية يطلقون مبادرة تصحيح مسار التعليم وجمع توقيعات لإلغاء التنسيق

أعلن طلاب النظام الحديث للثانوية العامة عن إطلاق مبادرة تصحيح مسار التعليم، وجمع توقيعات لإلغاء التنسيق وتطبيق نظام القدرات، ومنح المعلم حقه ومحاسبة المسئولين عن تسريب الامتحانات، بالإضافة إلى تطهير قيادات الوزارة واعتماد نظام جديد لامتحانات نظام الاختبارات المتعددة.

وكان عدد من طلاب الثانوية العامة "نظام حديث" نظموا وقفة احتجاجية، منذ قليل، أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتنديد بتسريب امتحانات الثانوية العامة، ورددوا هتافات منها "الهلالى باطل.. امتحانات ثانوية باطلة.. يسقط كل وزير تعليم عايز الطالب يبقى حمار.. فتش فتش فى اللى جاى وهم معاهم الامتحان.. يا أهلينا انضموا لينا المستقبل جاى بينا.. قتلوا حياتنا قتلوا الحلم حتى الفيزياء طلعت فيلم.. وآه يا وزارة التسريبات".

طلاب الثانوية أمام التعليم:إحنا الطلبة ودى كلمتنا الغوا التنسيق ونرجع بيتنا

تعرف على موعد تصحيح عينة امتحان "الفيزياء" للثانوية العامة