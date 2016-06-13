لجنة التعليم بالبرلمان تدعو طلاب الثانوية العامة المتظاهرين للحوار

دعا عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، طلاب الثانوية العامة لعقد جلسات حوار معهم بالبرلمان بعد مظاهراتهم اليوم الاثنين.

وقال برعى: "أنتم ولادنا والبرلمان مستعد للتحاور معكم والتعرف على مطالبكم وإن لم تجدوا ضالتكم فلتفعلوا ما تشاؤون".

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مطالبتهم بإقالة وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى صعبة، قائلا: "لو شاكين فى قدرات الشربينى 1% كنا مشيناه، لكننا نراه وزيرا جريئا أعلن عن التسريب واعترف به وليس مثل وزراء آخرين تجاهلوه منذ 5 أعوام".

وأشار إلى أن اللجنة تبحث عن نظام جديد للتنسيق، لافتا إلى صعوبة تنفيذه خلال العام الجارى، قائلا: "لابد من وضع خطة كاملة بشأنه ويكون ممهدا لطالب الثانوية العامة قبل دخوله العام الدراسى"، موضحا أنه سيطرح مبادرته اليوم خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى.

طلاب الثانوية أمام التعليم:إحنا الطلبة ودى كلمتنا الغوا التنسيق ونرجع بيتنا

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