شرطة دبي تُنقذ نوخذة وبحارة جنحت سفينتهم على شاطئ نخلة ديرة

صرح الرائد علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن فرق الإنقاذ البحري تمكنت من إنقاذ نوخذة ومجموعة من البحارة جنحت سفينتهم الخشبية " اللنش" على شاطئ جزيرة نخلة ديرة بعد منتصف الليل.

وأشار النقبي إلى أن شرطة دبي تلقت بلاغاً عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل من طاقم السفينة يفيد بعدم سيطرتهم على سفينتهم وجنوحها نحو الشاطئ، حيث تحركت فرق الإنقاذ من مرفأ دبي وميناء الحمرية مستخدمين الطرادات والزوارق، مبيناً أن عملية إنقاذ النوخذة والبحارة كانت صعبة في البداية بسبب ارتفاع الموج والخوف من الاصطدام بالسفينة، لكن رغم ذلك تمكنت فرق الإنقاذ من إخراجهم بسلام ونقلهم على بر الأمان.

وبين النقبي أن السفينة كانت محملة بالبضائع وأثناء الإبحار جنحت نحو الشاطئ ، مؤكداً أنه كان يتوجب على قائدها أن يدرك العمق الذي يسير فيه من خلال الرادار المختص بذلك وإدراك مدى ارتفاع الموج، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن شرطة دبي قدمت المساعدة إلى النوخذة والبحارة ليجدوا سفينة كبيرة تساهم في إخراج سفينتهم الجانحة عن الشاطئ.

وأشار الرائد النقبي إلى أن شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن هناك استعدادا تاماً للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع الحوادث البحرية والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، وأن هناك نقاط إنقاذ بحرية للتعامل مع الحالات الطارئة في مختلف أرجاء الإمارة.

وأكد أن شرطة دبي تضع معداتها الخاصة بعمليات الإنقاذ من زوارق ودراجات مائية ودراجات برمائية مع طواقمها على أهبة الاستعداد دائماً لخدمة أفراد الجمهور في حال وقوع أي خطر، داعياً أفراد الجمهور إلى الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة وبوضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.

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