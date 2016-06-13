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#في_إفريقيا – الأهلي يبدأ الاستعداد لزيسكو الثلاثاء

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#في_إفريقيا – الأهلي يبدأ الاستعداد لزيسكو الثلاثاء #في_إفريقيا – الأهلي يبدأ الاستعداد لزيسكو الثلاثاء

قرر مارتن يول المدير الفني للأهلي استئناف تدريبات الفريق غدا الثلاثاء عقب مواجهة المصري مساء الاثنين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 من مسابقة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة زيسكو الزامبي في مستهل مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

في المقابل، يحصل الفريق على راحة يوم الأربعاء، قبل أن يختتم تدريباته في ملعب النادي بمدينة نصر يوم الخميس.

ويسافر الفريق إلى زامبيا في الثامنة من مساء الخميس على متن طائرة خاصة، قبل خوض مران وحيد على ملعب المباراة، حسبما أوضح مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، رفقة زيسكو والوداد المغربي وأسيك الإيفواري.

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