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وزير الري يوقع مذكرة تفاهم مع رجل الأعمال حسن راتب لرفع الوعي المجتمعي حول قضايا المياه

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وزير الري يوقع مذكرة تفاهم مع رجل الأعمال حسن راتب لرفع الوعي المجتمعي حول قضايا المياه وزير الري يوقع مذكرة تفاهم مع رجل الأعمال حسن راتب لرفع الوعي المجتمعي حول قضايا المياه

مذكرة تفاهم بين وزير الري ورئيس مجموعة شركة سما

وقع كلٌ من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن راتب، رئيس مجموعة شركات سما، مذكرة تفاهم مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، ومجموعة شركات سما.

وتضم شركة سما، قناة المحور الفضائية، وجامعة سيناء – المقر الحالي للأكاديمية العربية للمياه – وجمعية صوت النيل.

وتهدف المذكرة، إلى رفع الوعي المجتمعي حول قضايا المياه في .

وحضر توقيع مذكرة التفاهم، بحسب البيان الصادر اليوم الإثنين، قيادات وزارة الموارد المائية والري، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والمنتفعين ممثلين في رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، وممثلي المزارعين.

وأشارت مذكرة التفاهم إلى حجم التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، وإلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لكافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمواجهة الفجوة بين احتياجاتنا المتزايدة، والموارد المائية المحدودة.

كما أشارت إلى أن أكثر من 95% من تلك الموارد تنبع من خارج الحدود، مما يضاعف الحاجة إلى تكثيف الجهود الوطنية، لترشيد استخدامات المياه لخفض الفجوة المائية الحالية، والتى سوف تزداد اتساعًا في المستقبل.

ونصت مذكرة التفاهم على أنه استجابة لمبادرة وزارة الموارد المائية والري بدعوة كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مشاركتها في مواجهة التحديات المائية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة فإن مجموعة شركات سما يشرفها المشاركة مع وزارة الموارد المائية والري، وكافة مؤسسات الدولة المعنية في مواجهةأحد أهم قضايا الأمن القومي المصري، وهي قضية الأمن المائي.
> وتساهم مذكرة التفاهم الموقعة على نشر التوعية بقضايا وتحديات المياه في مصر مع التأكيد على ضرورة الترشيد في استخدامها والحفاظ عليها من التلوث والتعديات.

ويأتي ذلك من خلال تبنى الحملة القومية للنهوض بالوعي القومي، لترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث على شاشة قناة المحور الفضائية بالتعاون مع كافة أجهزة وزارة الموارد المائية والري، والمنظمات المحلية والعربية والدولية العاملة معها في ذات النشاط.

وتعكس مذكرة التفاهم تضافر جهود كافة الجهات المعنية للتصدي لهذه التحديات، ويؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام المرئي في توعية الجمهور بقضايا وتحديات المياه والأدوار المطلوب منهم القيام بها للمساهمة في التصدي لها.

 

 

 

 

 

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