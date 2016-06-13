أخبار فلسطين..الشرطة الإسرائيلية تعتقل 27 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بحجة تواجدهم فى إسرائيل بطريقة "غير قانونية".

وقالت الشرطة الإسرائيلية فى بيان نقلته وسائل الإعلام العبرية الاثنين، إنها اعتقلت 27 فلسطينيا من سكان منطقتى رام الله والخليل وهم يتجولون وسط مدينة تل أبيب دون تصاريح دخول قانونية إلى البلاد.

وأضاف البيان أن الشرطة اعتقلت إسرائيليا بعد أن ضبطت فلسطينيا يعمل بمحله التجارى دون حيازته تصاريح قانونية، كما اعتقلت اثنين آخرين نقلا بسيارتيهما فلسطينيين متواجدين فى البلاد بصورة غير قانونية.

وتأتى حملة الاعتقالات فى أعقاب الهجوم المسلح الذى نفذه شابان فلسطينيان من الخليل جنوب الضفة على مركز تجارى وسط تل أبيب الأربعاء الماضى، وأسفر عن مصرع 4 إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة بعضهم فى حالة خطيرة.

وطبقا لإحصاءات إسرائيلية، يعمل حوالى 100 ألف فلسطينى من سكان الضفة الغربية المحتلة فى داخل إسرائيل بينهم نحو 40% لا يحملون تصاريح عمل.

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