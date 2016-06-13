أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

كارلوس دونجا: منتخب البرازيل يمر بفترة انتقالية

Google+ Print
كارلوس دونجا: منتخب البرازيل يمر بفترة انتقالية كارلوس دونجا: منتخب البرازيل يمر بفترة انتقالية

أعرب كارلوس دونجا المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن أسفه لخروج فريقه من بطولة كوبا أمريكا (المئوية)، إثر هزيمته المثيرة للجدل أمام بيرو بهدف بيد اللاعب راؤول رويدياز.

وقال دونجا: “مع كل هذه التكنولوجيا الموجودة ومع كل هذه الكاميرات، كيف يمكن أن يرتكب خطأ خطير لهذه الدرجة؟، لقد جاء الهدف باليد وكان واضحًا، أنا لا أفهم هذا”.

وجاءت تصريحات دونجا هذه المرة على النقيض من تصريحاته بعد مباراة فريقه أمام الإكوادور حول خطأ تحكيمي حرم الفريق المنافس من تسجيل هدف.

وأضاف: “مع من كان يتكلم الحكم؟ على ماذا كان يأخذ المشورة؟”، في إشارة إلى حالة الارتباك، التي سبقت إقرار الحكم الأوروجواياني اندريس كونشا بصحة الهدف.

وأرجع دونجا خروج البرازيل المبكر من بطولة كوبا أمريكا إلى كون هذا لا يزال يمر بفترة “انتقالية”.

وتابع: “يجب التحلي بالصبر، البرازيل اعتادت على تحقيق الفوز في السبعينيات وأيضا بعد عام 1994، والآن نمر بفترة انتقالية”.

وأكمل: “الألمان ظلوا 18 عاماً دون الفوز بأي شيء وتحلوا بالصبر، ما يحدث هو أننا البرازيليون نرغب في تحقيق كل شيء بين ليلة وضحاها”.

ولا يرى دونجا أن منصبه بات معرضا للخطر بسبب خروج البرازيل من كوبا أمريكا، موضحا: “نعرف جميعا أنه عندما تعمل مع البرازيل فإنك تكون معرضا للانتقادات”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات