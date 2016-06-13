صور..جولة تفقدية لرئيس مدينة ساحل سليم لمتابعة الوحدات الصحية بأسيوط

مراسل«ONA»:

> تفقدت هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، الوحدات الصحية بقريتي الشامية وبويط ومستشفي الحميات بالشامية، لمتابعة الخدمات الصحية والعلاجية ، وبحث أوجه القصور ووضع الحلول والمقترحات ومتابعتها بشكل يومى من أجل توفير رعاية صحية متميزة لكل مواطن أسيوطي .

> وأضافت هويدا في تصريح صحفي، أن الجولات المفاجئة تتم بناءًا علي تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، لمتابعة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي بالإضافة إلي متابعة سير العمل بالوحدات الصحية ومدي إلتزام الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات بهذه الوحدات مشددة علي ضرورة نظافة الوحدات الصحية وتعقيم الأدوات بشكل مستمر حفاظا علي أرواح المرضي من انتشار الأمراض خاصة في فصل الصيف.

> وقامت رئيس المدينة، أيضا بتفقد محطة الصرف الصحي بقرية الحفايشة بساحل سليم والوقوف علي أسباب توقف العمل بها، حيث أوضحت أنه سيتم عمل دراسة للمعوقات التي تواجه المحطة، مشيرة إلي أنه سيتم أيضا توصيل محطة فرعية من المحطة الأم لري الغابة الشجرية المقامة علي مساحة 217 فدان وسيتم التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعمل بها .

> كما تفقدت ترعة ابراهيم بك ومنطقة تاسا لحل مشكلة قلة المياه بهذه الترع، وقامت بالتنسيق مع مديرية الري بأسيوط لحلها مشيرة إلي انه سيتم توفير المياه لمنطقة تاسا وباقي الترع خلال الأيام القادمة.