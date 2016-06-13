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ضبط 207 أطنان قمح ودقيق غير صالحة وسلع مهربة فى أسيوط

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ضبط 207 أطنان قمح ودقيق غير صالحة وسلع مهربة فى أسيوط ضبط 207 أطنان قمح ودقيق غير صالحة وسلع مهربة فى أسيوط
شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط الحركة التجارية بالأسواق والمحلات العامة ومتابعتها والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين.

وقال صالح عبدالله وكيل وزارة بأسيوط أنه تم ضبط 1170 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات 207 طن و 944 كيلو خلال الشهر الماضي مؤكداً على استمرار الحملات التموينية بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف العميد عصام أبو شقة مدير مباحث التموين بأسيوط إن القضايا التي تم ضبطها تضمنت 107قضية تموينية متنوعة في مجال متابعة المخابز وجودة رغيف الخبز ، و74قضية تموينية ما بين تجميع سلعة مدعمة والتصرف فيها بدون وجه حق ، وقضية في مجال متابعة المواد البترولية ومحطات الوقود ؛ فضلاً عن 43قضية ما بين تجميع اسطوانات لبيعها في السوق السوداء وبيعها بأزيد من السعر واستخدامها في غير الغرض وعدم مزاولة مستودعات البوتاجاز لعملها بالمواعيد المقررة و16قضية في مجال مكافحة الغش التجاري في توريد الأقماح بالإضافة إلى 858قضية متنوعة ، و4قضايا آخرى في قطاع الصيدلة.

وأضاف مدير مباحث التموين أنه تم ضبط 117طن و151كيلو أقماح غير صالحة للاستخدام ، و 56طن و 650كيلو دقيق بلدي مدعم استخراج82% ، و9طن و500لتر سولار مدعم ، و19طن بنزين وسولار مدعم ، 4طن و 694كيلو سلع ومواد غذائية وخام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي ، و4طن ردة خشنة ، و63كيلو لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام.
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مصر 365

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