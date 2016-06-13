طلاب الثانوية يتظاهرون أمام «التعليم» تنديداً بالغش داخل اللجان وتسريب الامتحانات

بدأ طلاب الثانوية العامة هتافاتهم أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى “ثورة ثورة فى التعليم.. هى وزارة غش فى غش شوفنا الذل بمليون وش.. وإحنا الطلبة ودى كلمتنا الغوا التنسيق ونرجع بيتنا.. ومستقبلنا راح ببلاش وابن الباشا طلع غشاش.. ومش عارفين يدوروها جابوا أحلامنا ودمروها”.

وندد الطلاب بالغش داخل اللجان وتسريب الامتحانات التى حدثت فى مواد الثانوية، مؤكدين أنهم حاصلون على تراخيص بالتظاهر من وزارة الداخلية، معربين عن غضبهم بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، مطالبين الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالنزول من مكتبه للرد على مطالبهم. وتضامن عدد من أولياء الأمور مع الطلاب، خاصة بعد صعوبة امتحان الفيزياء، وحدد الطلاب مجموعة من المطالب وعلى رأسها إلغاء التنسيق ومحاسبة المسئولين عن تسريب الامتحانات.