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السلطات القطرية تحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على هولندية تقدمت بشكوى اغتصاب

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السلطات القطرية تحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على هولندية تقدمت بشكوى اغتصاب السلطات القطرية تحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على هولندية تقدمت بشكوى اغتصاب
قضت محكمة قطرية الاثنين بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ والترحيل من البلاد، بحق هولندية تقدمت بشكوى تعرضها لاغتصاب، وادانتها بارتكاب الزنا مع رجل حكم عليه بمئة واربعين جلدة.

وبحسب الحكم الصادر الاثنين، سيتم ترحيل الهولندية لورا (22 عاما) بعد تسديدها غرامة تبلغ ثلاثة آلاف ريال قطري (825 دولارا اميركيا)، بينما حكم على الرجل بمئة جلدة لادانته بارتكاب الزنا، و40 جلدة لشرب الكحول. ولم يكن المتهمان حاضرين في قاعة المحكمة.
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