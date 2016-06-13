اسرائيل ترفع الاغلاق المفروض منذ الجمعة على الاراضى الفلسطينية المحتلة

رفع الجيش الإسرائيلى ليل الاحد الاثنين الاغلاق المفروض منذ الجمعة على الاراضى الفلسطينية المحتلة ردا على هجوم شنه فلسطينيان فى تل ابيب الاربعاء وأوقع اربعة قتلى.

وقالت متحدثة باسم الجيش الاثنين "تم رفع الاغلاق تماما كما كان متوقعا ليل الاحد الاثنين".

لكنها اشارت إلى ان "التفتيشات الامنية ما زالت قائمة" فى بلدة يطا قرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة والتى جاء منفذا الهجوم منها.

وكان الجيش الاسرائيلى فرض اغلاقا على مداخل بلدة يطا بعد ساعات من وقوع الهجوم.

وجاء الاغلاق فى اطار سلسلة اجراءات عقابية اتخذتها اسرائيل بعد الهجوم.

وكان فلسطينيان فى العشرينات من العمر اطلقا النار مساء الاربعاء فى مطعم فى حى سارونا للمطاعم والحانات فى تل ابيب خلال ساعة الذروة، فقتلا اربعة اسرائيليين فى احد اعنف الهجمات التى ينفذها فلسطينيون منذ بدء موجة العنف الاخيرة فى اكتوبر الماضى.

واعلنت السلطات الخميس الغاء عشرات الاف تصاريح الدخول إلى اسرائيل والقدس الشرقية المحتلة والتى منحتها إلى فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة لزيارة اقاربهم والصلاة فى الاقصى خلال رمضان.

واثارت الاجراءات الاسرائيلية قلقا دوليا.

ومع تأكيده على ادانة فرنسا للهجوم فى تل ابيب، اعتبر وزير الخارجية الفرنسى جان مارك ايرولت الجمعة ان هذه الاجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد التوتر ومزيد من اعمال العنف.

وقال ايرولت "يتعين الانتباه إلى كل ما من شانه ان يؤجج التوتر".

وفى السياق ذاته، ندد المفوض الاعلى لحقوق الانسان فى الامم المتحدة زيد رعد الحسين بهجوم تل ابيب لكنه قال ان اغلاق الاراضى الفلسطينية يمكن ان يرقى إلى "عقاب جماعي".

تشهد الاراضى الفلسطينية واسرائيل اعمال عنف منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر تخللها مقتل 207 فلسطينيين برصاص اسرائيلى و32 اسرائيليا واميركيين واريترى وسودانى فى مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

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