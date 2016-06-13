بالصور.. الشرطة اللبنانية تتفقد موقع انفجار استهدف ثانى أكبر مصارف لبنان

تتفقد الشرطة اللبنانية موقع الانفجار الذى استهدف ثانى أكبر مصارف لبنان "بنك لبنان والمهجر" حيث هشم الواجهة الزجاجية للمبنى وألحق أضرارا جسيمة بالسيارات والمبانى القريبة، وأصيب شخص واحد بجروح ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وقع الانفجار فى حى فردان بالعاصمة اللبنانية بيروت بينما كان سكان المنطقة يستعدون لتناول طعام الإفطار. وأعلنت السلطات اللبنانية حالة التأهب القصوى وتشديد الأمن.

وأعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلى اللبنانى اللواء ابراهيم بصبوص، أن انفجار حى فردان ناتج عن عبوة ناسفة موضوعة فى حوض زهور، إلى جانب الجدار الملاصق لمبنى بنك لبنان والمهجر، وليس داخل المبنى. وأوضح بصبوص، فى تصريح خلال تفقده لمكان الانفجار مساء اليوم الأحد، أن العبوة تقدر وزنها بـ 15 كيلوجراما من المواد المتفجرة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية مجتمعة تعمل على كشف ملابسات الانفجار.



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