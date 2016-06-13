كاميرات المراقبة تسقط لص إسطوانات البوتاجاز بالوادي الجديد

مراسل«ONA»

> تمكنت مباحث الوادي الجديد ،منذ قليل، بقيادة العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية من ضبط لص اسطوانات البوتاجاز بالمناطق الشعبية بواحة الخارجة.

تلقي اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من المقدم أحمد عبد الرحيم الدربي ،مفتش مباحث مركزي الخارجة وباريس، يفيد القبض علي لص محترف سرقة أنابيب البوتاجاز بمدينة الخارجة.

كشف محضر الواقعة ورود بلاغات من عدة مواطنين عن اختفاء وسرقة اسطوانات بوتاجاز من منازلهم، وعدم تحديد هوية مرتكب وقائع السرقة، كان آخرها بلاغ من احد المواطنين بحي السلام بمدينة الخارجة ، علي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أيمن مجدي المنشاوي ،رئيس مباحث قسم الخارجة الي المنزل ،وتم تفريغ كاميرات المراقبة لعدة محلات تجارية مجاورة ،وتم تحديد هوية مرتبك وقائع السرقة، بعد تحميل الاسطوانات علي تروسيكل تمهيداً لبيعها .

تم القبض علي المتهم بالقرب من منزله بمنطقة السبط بواحة الخارجة ،وتحرير المحضر رقم 2648 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2016 ،وأخطرت النيابة العام للتحقيق.