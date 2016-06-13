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انهيار جزئي بمنزل من طابقين دون وفيات بسوهاج

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انهيار جزئي بمنزل من طابقين دون وفيات بسوهاج انهيار جزئي بمنزل من طابقين دون وفيات بسوهاج

 

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»
> شهد قسم أول شرطة سوهاج، إنهيار جزئى بمنزل بشارع المخبز الآلى دائرة القسم مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين دون حدوث إصابات بشرية.

وتلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بإنهيار جزئى بمنزل متهالك بدائرة القسم . وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ملك أحسان الشعراوى عامر نوفل 95 سنة ربة منزل لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد.

وبسؤال مالكة المنزل أيدت ما جاء بالفحص وعللت سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكة، وتم إخطار الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج للانتقال واتخاذ اللازم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2448 إدارى القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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