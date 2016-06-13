أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير النقل يبحث تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

Google+ Print
وزير النقل ومحافظي القليوبية، المنوفية، الغربية، والسادة مساعدي مديري الأمن وقيادات هيئة الطرق والكباري

وزير النقل ومحافظي القليوبية، المنوفية، الغربية، والسادة مساعدي مديري الأمن وقيادات هيئة الطرق والكباري

استعرض الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، خطة تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي من الطريق الدائري، وحتى الإسكندرية مرورًا بالمدن الرئيسية بنها وطنطا ودمنهور.

وتضمنت خطة التطوير إعادة رصف الطريق بالكامل، بالإضافة إلى أعمال التوسعة في نطاق محافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، المنعقد اليوم الإثنين، والذي ضم محافظي القليوبية، المنوفية، الغربية، والسادة مساعدي مديري الأمن وقيادات هيئة الطرق والكباري.

وتم التنسيق مع السادة المحافظين، ومديري الأمن في شأن إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق، وعلى حرم السكك الحديدية الملاصق للطريق.

وكان قد سبق تكليف 5 شركات كبرى، لإتمام أعمال التطوير بتكلفة إجمالية تقديرية قدرها 1200 مليون جنيه، وتنتهي القطاعات تباعًا اعتبارًا من أول أغسطس القادم.

وتتضمن الأعمال أيضًا أعمال النظافة، وتأمين الطريق والعلامات الإرشادية.

وزير النقل ومحافظي القليوبية، المنوفية، الغربية، والسادة مساعدي مديري الأمن وقيادات هيئة الطرق والكباري

وزير النقل ومحافظي القليوبية، المنوفية، الغربية، والسادة مساعدي مديري الأمن وقيادات هيئة الطرق والكباري

 

وزير النقل ومحافظي القليوبية، المنوفية، الغربية، والسادة مساعدي مديري الأمن وقيادات هيئة الطرق والكباري

وزير النقل ومحافظي القليوبية، المنوفية، الغربية، والسادة مساعدي مديري الأمن وقيادات هيئة الطرق والكباري

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا