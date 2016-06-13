وزير النقل يبحث تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

استعرض الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، خطة تطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي من الطريق الدائري، وحتى الإسكندرية مرورًا بالمدن الرئيسية بنها وطنطا ودمنهور.

وتضمنت خطة التطوير إعادة رصف الطريق بالكامل، بالإضافة إلى أعمال التوسعة في نطاق محافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع، المنعقد اليوم الإثنين، والذي ضم محافظي القليوبية، المنوفية، الغربية، والسادة مساعدي مديري الأمن وقيادات هيئة الطرق والكباري.

وتم التنسيق مع السادة المحافظين، ومديري الأمن في شأن إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق، وعلى حرم السكك الحديدية الملاصق للطريق.

وكان قد سبق تكليف 5 شركات كبرى، لإتمام أعمال التطوير بتكلفة إجمالية تقديرية قدرها 1200 مليون جنيه، وتنتهي القطاعات تباعًا اعتبارًا من أول أغسطس القادم.

وتتضمن الأعمال أيضًا أعمال النظافة، وتأمين الطريق والعلامات الإرشادية.