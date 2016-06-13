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تحرير 50 محضر تموينى وإشغال طريق وإحالة 14 موظف للتحقيق بالغنايم

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تحرير 50 محضر تموينى وإشغال طريق وإحالة 14 موظف للتحقيق بالغنايم تحرير 50 محضر تموينى وإشغال طريق وإحالة 14 موظف للتحقيق بالغنايم
شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط علي اتخاذ اجراءات رادعة ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة مشدداً على التنسيق مع الاجهزة الامنية للبدء فى تنفيذ قرارات الازالة ضد أي اشغالات أو تعديات على الأراضي بالإضافة إلي مراقبة الأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز وضبط المتلاعبين.

قال محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تم تحرير 50 محضر تمويني وبيئة ونظافة وإشغال طريق وإزالة 13 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالإضافة إلي إحالة 14 موظف من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق نتيجة لعدم تواجدهم بأماكن العمل.

وأشار فهمي إلي انه تم تحرير 28 محضر تمويني لقضايا متنوعة وتضم 7 قضايا توقف عن الإنتاج و6 قضايا عدم إعلان عن المواعيد و3 عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش بالإضافة إلي 5 قضايا نقص وزن و4 قضايا عدم تقديم فاتورة الصرف بالمخبز و4 عدم الإعلان عن سعر للبيع موضحا انه تم أيضا تحرير 15 محضر بيئة ونظافة وتحرير 7 محاضر إشغال طريق وتمت إزالة 7 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة و3 حالات علي الأراضي الزراعية و3حالات تنظيم.

وبقطاع الصحة أضاف انه تم المرور علي جميع الوحدات الصحية لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضي ومدي الالتزام بمواعيد العمل وتم إحالة 14 موظف نتيجة لعدم تواجدهم بأماكنهم في العمل وتضم الوحدات الصحية بقري (المشايعة - العزايزة ) كما انه تم المرور علي المركز الطبي والإدارة الصحية بالغنايم وتم إخطار مديرية الصحة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين .

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مصر 365