كوبا أمريكا - دونجا: لا يوجد شيئا نفعله.. رغم كل تلك التكنولوجيا الحكام تخطيء

قال كارلوس دونجا مدرب منتخب البرازيل إنه لا يوجد شيئا يفعله حيال خروج فريقه من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2016، وألقى اللوم على أخطاء الحكام.

وكان المنتخب البرازيلي قد ودع بطولة كوبا أمريكا 2016 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد خسارته من بيرو بهدف جدلي دون رد ليحتل المركز الثالث في مجموعته خلف المنتخب البيروفي المتصدر والإكوادور في المركز الثاني.

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وصرح دونجا عقب المباراة "الجميع رأى ما حدث في المباراة، لا يوجد شيئا لكي نفعله حيال الأمر، لا يمكننا أن نغير ما حدث".

وأَضاف "لقد كانت مباراة قوية، سيطرنا على الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني وقبل نهايته ما حدث كان بعيدا عن المدرب واللاعبين".

وأتم "سؤالي هو على الرغم من التكنولوجيا فلازلنا نرى تلك الأخطاء من الحكام؟".