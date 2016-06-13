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#في_اليورو – هودجسون يرد على جاريث بيل

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#في_اليورو – هودجسون يرد على جاريث بيل #في_اليورو – هودجسون يرد على جاريث بيل

قال روي هودجسون مدرب منتخب إنجلترا إنه ولاعبيه يعلمون من هم وماذا يفعلون ولا يوجد لديهم شك في قدراتهم على الإطلاق، موضحا أن رأي جاريث بيل نجم منتخب ويلز يخصه ولا يعبر عن الإنجليز.

وكان جاريث بيل نجم ريال مدريد وويلز قد قال في وقت سابق إن منتخب إنجلترا يمجد نفسه من دون أن يحقق أي إنجاز بعد، مشيرا إلى أن التنانين الويلزية قادرة على إحراج الأسود الإنجليزية.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" لهودجسون "أن تستقبل تعليقات غير محترمة هي جزء من كونك لاعب كرة قدم ومدرب".

وأضاف "لا أعلق أبدا على الأخرين، أنا متواجد في كرة القدم منذ وقت طويل لكي أعلم أن الجميع له رأي فيما يخص اللعبة، سابقا كان هناك إيجور أكينفيف حارس روسيا وقال إننا أسوأ منتخب تأهل والآن جاريث بيل".

وتابع "بإمكانهم أن يكون لهم رأي، لكن شخصيا لا يوجد لدي شك في قدرتنا ورغبتنا وهذا هو أهم شيء".

واستطرد "نحن نعلم من هم الإنجليز، وما نحن عليه، ولا يوجد لدينا شكوك حول أنفسنا حيال ذلك الأمر".

ويحتل منتخب ويلز صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على سلوفاكيا بنتيجة 2-1، بينما يحتل الإنجليزي المركز الثاني بعد التعادل مع روسيا بهدف لكل منهما، ويتواجه تنانين ويلز مع أسود إنجلترا يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة يورو 2016.

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