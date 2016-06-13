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حبس أمين شرطة لاتهامه بالاتجار فى "الفودو والحشيش" بالجيزة

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حبس أمين شرطة لاتهامه بالاتجار فى "الفودو والحشيش" بالجيزة حبس أمين شرطة لاتهامه بالاتجار فى "الفودو والحشيش" بالجيزة
أمرت نيابة العمرانية بحبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الفودو والحشيش، وكشفت التحريات أن المتهم يعمل بإدارة التهرب الضريبى، وأنه يروج للمواد المخدرة على عملائه مستخدمًا سيارة ملاكى.

الكشف عن تجارة أمين الشرطة المتهم بدأت بورود معلومات للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد تورط أمين شرطة يدعى "علاء.ا" بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه أثناء قيادته سيارة ملاكى وبحوزته 138 كيسًا يحتوى على مخدر الفودو ونصف طربة حشيش.

واعترف المتهم أمام العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

- القبض على أمين شرطة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الفودو والحشيش بالعمرانية
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