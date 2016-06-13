تشريح جثة عامل قتل فى مشاجرة بسبب المرور بالوراق

أمرت نيابة الوراق بتشريح جثة عامل لقى مصرعه فى مشاجرة بالوراق، بسبب الخلاف على أولوية المرور، كما صرحت النيابة بدفن الجثة.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليه وشقيقه نشبت بينهما مشاجرة وبين آخريين، بسبب الخلاف على أولوية المرور، مما أسفر عن مقتله وإصابة شقيقه نتيجة الاعتداء عليهما بأسلحة بيضاء خلال المشاجرة.

وتوصلت تحريات العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن المتهمين بارتكاب الجريمة عاملان، وبإعداد كمين لهما تمكن الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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