البرلمان يوافق على تعديل سن العمد والمشايخ إلى 30 سنة دعما للشباب

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على عدد من التعديلات على أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، فى مقدمتها الشروط الجديدة الواجب توفرها فيمين يعين"عمدة أو شيخ" وعلى رأسها ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 30 سنة ميلادية، وذلك تشجيعا للشباب.

وأضاف عامر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات الخاصة بشروط تعيين العمد والمشايخ، تتضمن أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، ويكون مقيم فى قريته التى سيعلن ترشحه فيها، على أن يتبع معهم شروط المفاضلة.

وتابع عامر، أن التعديلات تسمح بأن تكون يشغل العمدة أو الشيخ الخدمة لـ 4 مدد، ويجوز مدها لمدة أخرى طبقا لحالته الصحية.

وتم إضافة أن يشمل الكشف الطبى للعمد والمشايخ الكشف عن الكحوليات والمخدرات، وأن يمتلك 5 أفدنة كحد أدنى.

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