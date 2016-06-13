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المرأة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.. والمشى وتجنب التدخين للتغلب عليها

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المرأة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.. والمشى وتجنب التدخين للتغلب عليها المرأة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.. والمشى وتجنب التدخين للتغلب عليها
أكدت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بطب قناة السويس، نائب رئيس جمعية القلب المصرية، أنه على مر السنوات كان هناك معتقد سائد غير حقيقى أن المرأة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، ولكن فى حقيقة الأمر أنه فى ظل الضغوط الشديدة التى تمر بها المرأة هذه الأيام فإنها تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وقالت الدكتورة جميلة نصر: "لقد وضعت جمعية القلب المصرية نصب أعينها الطب الوقائى، وذلك لتوفير النفقات التى يتم إنفاقها على أمراض القلب، عن طريق الاهتمام بطرق حياة أفضل مثل الاهتمام بالرياضة، والمشى والطعام الصحى السليم، وتجنب الانفعالات، والتقليل من التدخين، وتجنب الوجبات السريعة والوقاية من أمراض السكر".

يذكر أن تحتل المركز الثامن فى العالم فى الإصابة بمرض السكر، ومرشحة أن تحتل المرتبة السابعة فى نسب الإصابة بأمراض القلب فى السنوات المقبلة، موضحة أن هناك علاقة وثيقة بين أمراض القلب ومرض السكر.

وقالت إن الجمعية ستقوم بالاحتفال بيوم القلب العالمى الذى يوافق 29 سبتمبر، موضحة أن صحة قلب المرأة هو البداية لصحة الأسرة، وقد تم وضع صحة قلب المرأة المحور الرئيسى هذا العام، وذلك بعقد ورش عمل لتوعية المرأة والرجل وعمل فحوصات مجانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

وأشارت الدكتورة ميرفت السناج، أستاذ أمراض القلب بالسعودية خلال مؤتمر "كارديو ألكس"، والذى اختتمت أعمالة مؤخرا بالإسكندرية، أن المرأة أكثر عرضة للإصابة بالشرايين الطرفية، إلا أنه لا يتم اكتشافها مبكرا، موضحة أن غالبية النساء فى الوطن العربى ذات طبيعة خاصة نتيجة قلة الحركة، ولذلك لا يشكين من آلام الأطراف رغم انتشار مرض السكر، والضغط، إلا أنهن لا يتناولن الأدوية بالجرعات المناسبة، مما يعرضهن للإصابة بجلطات المخ، ويحدث تدهور كبير للأوعية الدموية للأطراف مما تهدد ببتر هذه الأطراف لديهن، والإعاقة الدائمة نتيجة أمراض السكر والضغط والأوعية الدموية.


>- نصف الوفيات فى العالم ناتجة عن أمراض القلب بنسب تفوق السرطان

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مصر 365

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