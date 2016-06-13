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السيطرة على حريق شركة عطور بأرض اللواء دون إصابات

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السيطرة على حريق شركة عطور بأرض اللواء دون إصابات السيطرة على حريق شركة عطور بأرض اللواء دون إصابات
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة من السيطرة على حريق بشركة لإنتاج العطور بمنطقة أرض اللواء نتيجة ماس كهربى بأحد أجهزة التكييف، دون وقوع أى إصابات، وذلك بعد انتقال 3 سيارات إطفاء.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شركة عطور بأرض اللواء، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد عطية نصر ضابط الحماية المدنية والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من كل الاتجاهات وإخمادها.

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