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السيطرة على حريق داخل مركز الأشعة بمستشفى العياط

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السيطرة على حريق داخل مركز الأشعة بمستشفى العياط السيطرة على حريق داخل مركز الأشعة بمستشفى العياط
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل مركز الأشعة بمستشفى العياط، دون وقوع إصابات، وذلك بعد انتقال سيارتى إطفاء إلى المستشفى.

كما تمكنت قوات الدفاع المدنى، من السيطرة على حريق أعلى سطح عقار سكنى بمنطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغين من غرفة النجدة باشتعال النيران داخل مستشفى العياط ،وحريق أعلى سطح عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريقين.

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