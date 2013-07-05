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بالصور.. فوانيس ثورة 30 يونيو تملأ ميدان القائد إبراهيم

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بالصور.. فوانيس ثورة 30 يونيو تملأ ميدان القائد إبراهيم بالصور.. فوانيس ثورة 30 يونيو تملأ ميدان القائد إبراهيم

امتلأت ساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل بباعة فوانيس رمضان بروح ثورة 30 يونيو.

التقط "اليوم السابع" أول صورة لظهور فانوس رمضان بميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، اليوم عقب صلاة الجمعة، بعد عزل الرئيس محمد مرسى.

ونادى باعة الفوانيس بميدان القائد إبراهيم، منها "ادخل واشترى فانوس الثورة بخمس جنيهات"، و"ربنا بلغنا رمضان من غير إخوان"، معلقاً على جانبى الفوانيس الأعلام المصرية، التى تعبر على انتصار ثورة 30 يونيو.

شهدت ساحة القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، خلال الأيام الماضية نقطة انطلاق للمسيرات الاحتجاجية ضد مرسى ونظامه، والتى عادت إلى طبيعتها من جديد.

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