الإمارات تدين حادث أورلاندو الإرهابي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية وأودى بحياة أكثر من 50 شخصا من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم تضامن الإمارات ووقوفها مع الولايات المتحدة وإدانتها للإرهاب بكل أشكاله وصوره.

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تستوجب التعاون والتضامن على جميع المستويات للقضاء على قوى الشر والإرهاب التي تستهدف نشر الدمار و بث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في العالم.

واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي .. أن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الأبرياء تتنافى مع جميع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الأميركي وأسر الضحايا..متمنية الشفاء العاجل للمصابين.