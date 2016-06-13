زحام مرورى بسبب انقلاب مقطورة محملة بمازوت أعلى الطريق الدائرى

توقفت حركة المرور أمام العديد من السيارات بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمازوت أعلى الطريق الدائرى، الأمر الذى أدى لظهور كثافات مرورية للمتجه من القطامية وفى طريقه إلى المنيب، انتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بانقلاب مقطورة أعلى الطريق الدائرى، وأمر اللواء مجدى عز الدين الصادق مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية برئاسة اللواء عبد المرضى عبد الفتاح مدير العمليات وبصحبتهم ونش مرورى لإزالة حطام الحادث.

- توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل أعلى الدائرى