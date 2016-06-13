توافد طلاب الثانوية العامة أمام "التعليم" للمطالبة بإلغاء التنسيق

بدأ قبل قليل توافد طلاب الثانوية العامة أمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتظاهر للمطالبة بإلغاء تنسيق القبول بالجامعات واعتماد نظام القدرات ومحاسبة المسئولين عن تسريب امتحانات الثانوية العامة. والمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الهلالى الشربينى، وإلغاء قرار 10 درجات الحضور والسلوك بعد قرار مجلس الوزراء العام الماضى بتجميدها.

وتواجدت قوة من أفراد الشرطة أمام الوزارة للتأمين، وتواصل أحد ضباط الشرطة المكلفين بتأمين الوزارة مع الطلاب لمعرفة مطالبهم.

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