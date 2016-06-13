النشرة المرورية الصباحية.. تباطؤ حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة ظهور كثافات مرورية اليوم الاثنين، بالتزامن مع توجه العمال والموظفين إلى أماكن عملهم، وذلك فى ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

وشهد المحور أمام القادمين من مناطق أكتوبر فى الطريق إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، بطئًا فى حركة السيارات مع ظهور تسرب مياه أعلى الطريق، ما أثر على الحركة المرورية، وتباطأت حركة السيارات أعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، وفى نزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان.

كما ظهرت كثافة أخرى أعلى كوبرى 15 مايو للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس، وهو الأمر نفسه أعلى كوبرى 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفى الاتجاه العكسى إلى وسط البلد، وظهرت كثافة محدودة فى نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولاً إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادى إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة.

وشهد الطريق الدائرى من المنيب إلى وصلة المريوطية حادث ارتطام سيارتين ملاكى، ما أدى إلى حدوث مشادات بين السائقين وتوقف تام لحركة المرور أمام السيارات، كما تسبب عطل فى مقطورة أعلى الدائرى اتجاه الأوتوستراد فى ظهور بعض الكثافات مع تباطؤ الحركة المرورية من وصلة قليوب حتى مناطق القاهرة، وظهرت كثافات مرورية بشوارع فيصل والهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وبميدان جامعة القاهرة وبين السرايات، وبشارع التحرير وصولا إلى البحوث فى ظل انتشار رجال المرور لتسيير حركة السيارات.

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