"رش المية عداوة".. مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بالخانكة

شهدت مدينة الخانكة مشاجرة عنيفة، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء والعصى بين عائلتين، أسفرت عن مصرع ربة منزل وإصابة 4 أشخاص من طرفى المشاجرة، بسبب رش المياه فى الشارع بناحية كفر حمزة بالقليوبية، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، اليوم الاثنين، إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

دلت تحريات المباحث على أن العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، تلقى بلاغًا بمشاجرة ومتوفاة ومصابين بناحية كفر حمزه – دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "رشا.س.ج"، 32 سنة ربة منزل ومقيمة كفر حمزة – دائرة المركز، مصابة بكدمات وسحجات بالوجه وأجزاء متفرقة بالجسم، و"وائل.م.م" 35 سنة عامل كاوتش زوج الأولى، ومقيم ذات العنوان مصاب بجرح قطعى بالبطن وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفى السلام العام، و"ولاء.م.م"، 38 سنة ربة منزل ومقيمه ذات العنوان، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد.س.ج"، 37 سنة عامل زوج الثالثة ومقيم المطرية – القاهرة مصاب بكدمة بالوجه، و"عبد الخالق.ق.ع"، 31 سنة عامل ومقيم مسطرد – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، "وليد.م.م"، 33 سنة سائق ومقيم ذات العنوان.

طرف ثان: " كامل .م.ا"، 60 سنة بالمعاش ومقيم كفر حمزة – دائرة المركز، "عبلة.ا.ع" 60 سنة ربة منزل زوجة السابع ومقيمة ذات العنوان توفيت متأثرة بإصابتها بكدمة شديدة بمؤخرة الرأس وجروح بالرقبة، و"أحمد.ك.ا"، 21 سنة عامل نجل السابع ومقيم ذات العنوان، و"هالةك.م"، 44 سنة محاميه نجلة السابع، ومقيمة ذات العنوان.

وحدثت المشاجرة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الثانى باستئجار محل كاوتشوك من الطرف الثانى، ورغبتهم فى إنهاء العلاقة الإيجارية، وقيام الثانى بإلقاء كمية من المياه بالشارع حال سير السابع بالشارع، فانزلقت قدمه وسقط أرضاً، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الطرف الآخر بالضرب، محدثين إصابته ووفاة الثامنة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بتعدى كل طرف منهما على الآخر بالضرب.

تم نقل جثة المتوفاة والمصابين لمستشفى دار الصحة النفسية، وتصرح للمصابين بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11217 جنح مركز الخانكة لسنة 2016م.

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