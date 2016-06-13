السلطات البحرينية توقف مجددا المعارض نبيل رجب

أعلنت أسرة المعارض البحرينى والناشط فى الدفاع عن حقوق الانسان نبيل رجب فى تغريدة على تويتر أن قوات الأمن أوقفته مجددا الاثنين.

وأوضحت الأسرة أن رجب الذى أفرج عنه فى يوليو الماضى بعفو ملكى "لأسباب صحية"، أوقف من قبل قوات الأمن فى منزله فى قرية بنى جمرة الشيعية القريب من المنامة فجر الاثنين، ونفت علمها بأى تفاصيل عن أسباب التوقيف.

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