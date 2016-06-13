مقتل وإصابة 21 عنصرا من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى بسرت

لقى 4 عناصر مصرعهم وأصيب 17 آخرون من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات الجارية مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وأكد مصدر عسكرى اليوم مقتل أربعة عناصر وإصابة 17 آخرين من قوات "البنيان المرصوص" خلال الاشتباكات مع تنظيم "داعش" أمس بمدينة سرت، لافتا إلى أن الاشتباكات مازالت جارية بمنطقة السواوة وطريق البحر ومزارع الطويلة وحى الدولار وقرب طريق مراح بالسكنية الثالثة ومجمع الفنادق بحى الدولار.

وأضاف أن قناصى التنظيم ينتشرون فوق أسطح العمارات السكنية والتحصن بالمقرات الحكومية، مشيرا إلى أن قوات "البنيان المرصوص" سيطرت على مناطق ابوزاهية والقرضابية وسلطان شرقى سرت وتمت السيطرة عليها وتأمينها وتمشيطها من الجماعات الإرهابية.

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