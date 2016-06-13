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مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتجديد ولاية البعثة الأممية لدى ليبيا

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مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتجديد ولاية البعثة الأممية لدى ليبيا مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتجديد ولاية البعثة الأممية لدى ليبيا
يعقد مجلس الأمن جلسة اليوم الاثنين، ليصوت فيها على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا (أونسميل) لمدة 6 أشهر أخرى تنتهى فى 15 ديسمبر 2016.

وذكرت "بوابة الوسط" اليوم أن هذا التجديد يأتى بناء على توصية مشمولة فى تقرير الأمين العام الدورى حول الأوضاع فى ليبيا والذى قدمه للمجلس فى 16 مايو الماضى، والهدف الأهم من التجديد للبعثة هو الاستمرار فى تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطنى.

وكان مجلس الأمن قد جدد ولاية البعثة فى المرة الماضية لمدة 3 أشهر فقط عند اعتماد القرار 2273 فى 15 مارس الماضى لإبقاء المجال مفتوحاً لتعديل ولاية البعثة بمجرد تنصيب حكومة الوفاق الوطنى لتعكس احتياجات المرحلة الانتقالية فى ليبيا.
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