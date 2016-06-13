أطباء القلب: نسب الوفيات الناتجة عن أمراض القلب فى السيدات تفوق الرجال

أكدت الدكتورة غادة قزامل، أستاذ القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى، أن أمراض القلب التى تصيب المرأة تختلف عن أمراض القلب والأوعية الدموية التى تصيب الرجل، وأنه برغم أن نسبة إصابة المرأة بأمراض القلب أقل من الرجل إلا أن نسبة الوفيات فى المرأة نتيجة أمراض القلب أكثر من الرجل.

وقالت الدكتورة قزامل إنه يجب نشر الوعى بخطورة الإصابات القلبية من الجلطات والذبحة وإصابات الصمامات، وفشل عضلة القلب والسكتة الدماغية والأوعية الطرفية، لأنه رغم أهمية هذه الامراض فى حدوث الوفاة إلا أنها لم تأخذ حقها فى الأهمية مثلما يحدث مع أورام الثدى.

وأشارت البروفيسورة فينا مورى أستاذ أمراض القلب بإسبانيا خلال مؤتمر "كارديو ألكس"، والذى اختتمت أعماله مؤخرا بالإسكندرية، إلى أن نسبة الحالات التى تحتاج إلى التدخل من خلال القسطرة القلبية فى السيدات أكثر من الرجال، موضحة أن شكل الشرايين ومدى الإصابة تختلف عن الرجل، وأن الشرايين فى المرأة تكون أصغر فى الحجم، والإصابة تكون أشد تطورا، وأن نسب الوفيات فى السيدات أعلى بعد حدوث الجلطات القلبية، خاصة إذا كان هناك عوامل أخرى مثل التدخين وأمراض السكر.

- نصف الوفيات فى العالم ناتجة عن أمراض القلب بنسب تفوق السرطان

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